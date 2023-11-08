Дети массово отравились в больнице в Чите

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ситуацию взял под контроль председатель СК России



В Чите следователи начали проверку по факту отравления пациентов краевой детской клинической больницы.



По предварительным данным, у шестерых детей, проходящих лечение в медучреждении, появились симптомы дисфункции кишечника. Что послужило причиной отравления, выясняется.



- Следователи побывают в медицинском учреждении, где проведут комплекс проверочных мероприятий. Будут опрошены руководство и персонал больницы. Также следователи выяснят, каким образом в медицинском учреждении организовано питание пациентов и контроль за соблюдением условий его безопасности. Кроме того, следователи опросят пациентов больницы с симптомами расстройства кишечника, запросят данные о их состоянии, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Алексею Вольному представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

