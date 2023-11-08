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В Улан-Удэ устроили массовую драку

В Улан-Удэ устроили массовую драку
Происшествия, 
В потасовке оказались замешаны даже девушки

В соцсетях обсуждают массовую драку, которая произошла на днях в Октябрьском районе Улан-Удэ, у торговых павильонов на улице Сахьяновой – это в районе остановки «ТСК». На кадрах, опубликованных в одном из местных сообществ во «ВКонтакте» – толпа молодых людей. Они громко кричат, сыплют матом и выясняют отношения на кулаках.

Кого-то из участников потасовки даже повалили за землю. В драке оказались замешаны и девушки. 



Что стало причиной конфликта – доподлинно неизвестно, но, по одной из версий, он начался в ближайшем ночном клубе, а потом «переместился» на улицу. Дерущихся пытались разнять и урезонить другие люди. 

- Ранним утром 5 ноября в дежурную часть отдела полиции № 2 управления МВД России по Улан-Удэ обратилась улан-удэнка и сообщила, что около одного из увеселительных заведений на улице Сахьяновой происходит драка между молодыми людьми, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии. – На место выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции.

Когда полицейские прибыли туда, дерущихся уже не было. «Иных обращений в органы внутренних дел не поступало», – добавили в ведомстве.

До этого запоминающаяся массовая уличная драка произошла в столице Бурятии летом 2019-го. Случилось всё между многоэтажными домами и частным сектором на улице Кабанская на Бурводе. Сначала две пьяные компании повздорили, а потом в ход пошли кулаки. Очевидцы позвонили в правоохранительные органы.
драка соцсети полиция МВД Бурятии

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