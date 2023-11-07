В Бурятии у пьяного дебошира нашли коробку с наркотиками





Вечером в отдел полиции Кабанска поступило сообщение о том, что во дворе двухквартирного дома происходит конфликт. Жители сообщили, что их нетрезвый сосед ведёт себя неадекватно – размахивает ножом, нецензурно выражается, угрожает окружающим. На место выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии.Приехавшие росгвардейцы зашли в дом к дебоширу, который к этому времени уже успокоился. Он рассказал, что повздорил со своим знакомым после совместного распития алкоголя.Во время беседы сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на картонную коробку, стоящую на веранде. От неё исходил характерный запах дикорастущей конопли.Коробка с подозрительным веществом была изъята для проведения экспертизы, а 55-летнего ранее неоднократно судимого хозяина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.- Согласно заключению экспертизы, растительная масса в коробке является марихуаной (массой более 100 граммов). Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.