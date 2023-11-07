07 ноября

06 ноября

Популярное

В Бурятии у пьяного дебошира нашли коробку с наркотиками

В Бурятии у пьяного дебошира нашли коробку с наркотиками
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Росгвардейцы приехали на сообщение о том, что мужчина размахивает ножом

Вечером в отдел полиции Кабанска поступило сообщение о том, что во дворе двухквартирного дома происходит конфликт. Жители сообщили, что их нетрезвый сосед ведёт себя неадекватно – размахивает ножом, нецензурно выражается, угрожает окружающим. На место выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Приехавшие росгвардейцы зашли в дом к дебоширу, который к этому времени уже успокоился. Он рассказал, что повздорил со своим знакомым после совместного распития алкоголя.

Во время беседы сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на картонную коробку, стоящую на веранде. От неё исходил характерный запах дикорастущей конопли.

Коробка с подозрительным веществом была изъята для проведения экспертизы, а 55-летнего ранее неоднократно судимого хозяина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Согласно заключению экспертизы, растительная масса в коробке является марихуаной (массой более 100 граммов). Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 

наркотики Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии у пьяного дебошира нашли коробку с наркотиками
В Бурятии у пьяного дебошира нашли коробку с наркотиками
Происшествия, 07.11.2023
Росгвардейцы приехали на сообщение о том, что мужчина размахивает ножом
При пожаре в селе Бурятии погибли две свинки
При пожаре в селе Бурятии погибли две свинки
Происшествия, 07.11.2023
Они оказались в огненнной ловушке
В Забайкалье задержали охотника на дзеренов
В Забайкалье задержали охотника на дзеренов
Происшествия, 06.11.2023
Нарушителю грозит уголовное наказание
В Иркутской области в результате ДТП погибло 4 человека
В Иркутской области в результате ДТП погибло 4 человека
Происшествия, 06.11.2023
Прокуратурой организована проверка происшествия, произошедшего в Усть-Кутском районе
На железной дороге в Улан-Удэ пострадали 14 человек
На железной дороге в Улан-Удэ пострадали 14 человек
Происшествия, 05.11.2023
А ещё четыре таких случая произошло в Северобайкальске
В районе Бурятии два человека погибли в страшном пожаре
В районе Бурятии два человека погибли в страшном пожаре
Происшествия, 05.11.2023
Их тела обнаружили при тушении жилого дома
В Бурятии автомобилисты повально прокалывают шины из-за саморезов
В Бурятии автомобилисты повально прокалывают шины из-за саморезов
Происшествия, 05.11.2023
Их рассыпали прямо на центральной площади Гусиноозёрска
Пригородное село в Бурятии осталось без света
Пригородное село в Бурятии осталось без света
Происшествия, 05.11.2023
Там загорелась трансформаторная подстанция

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^