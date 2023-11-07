Проводится доследственная проверка
Рабочий горнопромышленного предприятия сорвался и погиб после падения с высоты 16-18 метров во время ремонта в стволе шахты. Следователи проводят доследственную проверку по признакам возможного нарушения статьи УК «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
- По предварительным данным, 6 ноября около 14 часов 35-летний работник горнопромышленного предприятия при выполнении ремонтных работ в одном из стволов шахты, из-за отсутствия страховочного троса сорвался и упал с высоты 16-18 метров. От полученных травм работник через непродолжительное время скончался, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили проведение судебной медицинской экспертизы. Опрошено руководство предприятия, изъяты и изучаются документы.
В Забайкалье шахтёр погиб, упав с высоты почти 20 метров
Происшествия, Фото:
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