В Забайкалье шахтёр погиб, упав с высоты почти 20 метров

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Проводится доследственная проверка



Рабочий горнопромышленного предприятия сорвался и погиб после падения с высоты 16-18 метров во время ремонта в стволе шахты. Следователи проводят доследственную проверку по признакам возможного нарушения статьи УК «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека».



- По предварительным данным, 6 ноября около 14 часов 35-летний работник горнопромышленного предприятия при выполнении ремонтных работ в одном из стволов шахты, из-за отсутствия страховочного троса сорвался и упал с высоты 16-18 метров. От полученных травм работник через непродолжительное время скончался, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи осмотрели место происшествия, назначили проведение судебной медицинской экспертизы. Опрошено руководство предприятия, изъяты и изучаются документы.

