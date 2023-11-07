Они оказались в огненной ловушке
Возгорание произошло в хоринском улусе Тэгда утром 6 ноября. Там вспыхнули надворные постройки, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».
В итоге они полностью выгорели изнутри на площади в 84 квадратных метра. К тушению привлекли четырёх сотрудников пожарной части № 48. В пожаре погибли две свиньи.
Предварительная причина уже известна – перекал печи. Размер ущерба устанавливается.
При пожаре в селе Бурятии погибли две свинки
Происшествия, Фото:
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