При пожаре в селе Бурятии погибли две свинки

Они оказались в огненной ловушке



Возгорание произошло в хоринском улусе Тэгда утром 6 ноября. Там вспыхнули надворные постройки, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».



В итоге они полностью выгорели изнутри на площади в 84 квадратных метра. К тушению привлекли четырёх сотрудников пожарной части № 48. В пожаре погибли две свиньи.



Предварительная причина уже известна – перекал печи. Размер ущерба устанавливается.





