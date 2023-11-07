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При пожаре в селе Бурятии погибли две свинки

При пожаре в селе Бурятии погибли две свинки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они оказались в огненной ловушке

Возгорание произошло в хоринском улусе Тэгда утром 6 ноября. Там вспыхнули надворные постройки, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».

В итоге они полностью выгорели изнутри на площади в 84 квадратных метра. К тушению привлекли четырёх сотрудников пожарной части № 48. В пожаре погибли две свиньи.

Предварительная причина уже известна – перекал печи. Размер ущерба устанавливается.


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