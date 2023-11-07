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На федеральной трассе в районе Бурятии произошло три ДТП

На федеральной трассе в районе Бурятии произошло три ДТП
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
В одном из них пострадал человек

Из-за выпавшего накануне снега и образовавшегося на дорогах гололёда в Бурятии произошёл всплеск ДТП. Только в Кабанском районе 6 ноября зафиксировали сразу три аварии.

Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7, они случились на федеральной трассе. В итоге пострадал один человек. Его увезли в центральную районную больницу.

А в Прибайкальском районе автомобиль врезался в опору. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако на 406-ом километре федеральной автодороги «Байкал» пришлось ввести реверсивное движение. 


Кадры с места происшествия появились в соцсетях. Судя по видео, размещённому в паблике «Весь Улан-Удэ» во «Контакте», машину при столкновении «разорвало» пополам.
ДТП пострадавшие автомобили

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