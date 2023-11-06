В Забайкалье задержали охотника на дзеренов

Нарушителю грозит уголовное наказание
В конце октября, во время природоохранного рейда, в общедоступных угодьях Борзинского района Забайкальского края, недалеко от села Тасырхой инспекторы Даурского заповедника совместно с охотоведом Борзинского района заметили стаю ворон, кружившую над одним местом в степи. Оказалось, что воронье собралось здесь вовсе не зря – все следы говорили о том, что тут произошло преступление. Инспекторы выяснили куда ведут следы и прибыли вовремя – житель посёлка Шерловая Гора на чабанской стоянке занимался разделкой трёх туш дзеренов.
На место был вызван наряд полиции ОВД Борзинского района. По факту добычи монгольской антилопы в отношении задержанного мужчины готовятся материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная охота». По данной статье любителю мяса краснокнижных животных может грозить наказание либо в виде штрафа в размере до полумиллиона рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Кроме уголовного наказания, предусмотренного за совершение подобных действий, мужчине предстоит возместить ущерб, превышающий 200 тысяч рублей за убийство одного дзерена. Об этом сообщает государственный заповедник «Даурский».
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Происшествия, Фото:
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