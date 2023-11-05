На железной дороге в Улан-Удэ пострадали 14 человек

А ещё четыре таких случая произошло в Северобайкальске



С января по октябрь 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировали 40 инцидентов с пострадавшими, в том числе 23 – со смертельным исходом. Травмы получили двое несовершеннолетних.



Больше всего таких происшествий было в зоне движения поездов в Улан-Удэ и в соседнем Иркутске (по 14). Ещё восемь произошло в Тайшете и четыре– в Северобайкальске. Основная их причина – беспечность пешеходов, которые переходят ж/д пути в неположенных местах. А дети занимаются «зацепингом» и остаются в опасной зоне без присмотра взрослых.



На ВСЖД выразили обеспокоенность по этому поводу и призвали всех быть более бдительными и неукоснительно соблюдать правила безопасности, находясь на платформах, вокзалах и при переходе через пути – железная дорога является объектом повышенной опасности.

