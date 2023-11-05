05 ноября

04 ноября

03 ноября

Популярное

В Бурятии автомобилисты повально прокалывают шины из-за саморезов

В Бурятии автомобилисты повально прокалывают шины из-за саморезов
Происшествия,  Фото:в telegram-канал «Весь Гусиноозёрск»
Их рассыпали прямо на центральной площади Гусиноозёрска

В Гусиноозёрске случилась напасть. Местные жители прокалывают шины на своих авто прямо на центральной площади. Как выяснилось, кто-то разбросал там саморезы.

 
- Это коварно сказывается на колёсах автомобилей, – рассказали в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск». – Человеку или людям, которые это делают: знайте, всё вам вернётся бумерангом.
 
Версий пока несколько. Под подозрение попали владельцы так называемых шиномонтажек, которые, судя по всему, таким образом хотят привлечь побольше клиентов, «злые» местные жители, которые жаждут тишины или те, кто просто завидует людям с машинами.
 
- В нашем маленьком городке происходит многое, но такую подлость делать – просто уму непостижимо, – отмечает «Весь Гусиноозёрск».

Интернет-пользователи предложили отследить злоумышленников по камерам. Подобные истории были и в других российских городах и регионах. К примеру, в январе 2022-го более 50 автомобилей в Подмосковье встали из-за проколотых покрышек, пробитых разбросанными по дороге саморезами. Они выстроились с включенными аварийными сигналами с въезда в Балашиху и до МКАД, сообщала «Комсомольская правда».

В феврале неизвестные тоже умышленно прокалывали колёса авто, припаркованных во дворе домов на улице Гагарина. За неделю они повредили шесть железных коней Многие решили, что так хулиганы воспитывают водителей, паркующихся где попало. 
автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии автомобилисты повально прокалывают шины из-за саморезов
В Бурятии автомобилисты повально прокалывают шины из-за саморезов
Происшествия, 05.11.2023
Их рассыпали прямо на центральной площади Гусиноозёрска
Пригородное село в Бурятии осталось без света
Пригородное село в Бурятии осталось без света
Происшествия, 05.11.2023
Там загорелась трансформаторная подстанция
В Бурятии двоих пропавших нашли мёртвыми
В Бурятии двоих пропавших нашли мёртвыми
Происшествия, 05.11.2023
Волонтёры продолжают искать ещё 22 человека
В Бурятии 15-летняя девочка попала в больницу после ДТП
В Бурятии 15-летняя девочка попала в больницу после ДТП
Происшествия, 05.11.2023
Иномарка, в которой она ехала, врезалась в другой автомобиль
Мошенники создали фейковые аккаунты двух бурятских министров
Мошенники создали фейковые аккаунты двух бурятских министров
Происшествия, 04.11.2023
«Министры» написывают своим жертвам в мессенджере
В Улан-Удэ на пожаре в квартире погиб мужчина
В Улан-Удэ на пожаре в квартире погиб мужчина
Происшествия, 04.11.2023
Пожар произошёл на улице Чертенкова
Жительница Бурятии нашла подработку и лишилась более миллиона рублей
Жительница Бурятии нашла подработку и лишилась более миллиона рублей
Происшествия, 04.11.2023
За неделю мошенники обманули более 70 жителей республики
В Иркутске Тайфун нашёл гашиш у жителя Бурятии
В Иркутске Тайфун нашёл гашиш у жителя Бурятии
Происшествия, 03.11.2023
Мужчину с наркотиками задержали прямо в аэропорту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^