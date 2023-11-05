В Бурятии автомобилисты повально прокалывают шины из-за саморезов



В Гусиноозёрске случилась напасть. Местные жители прокалывают шины на своих авто прямо на центральной площади. Как выяснилось, кто-то разбросал там саморезы.







- Это коварно сказывается на колёсах автомобилей, – рассказали в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск». – Человеку или людям, которые это делают: знайте, всё вам вернётся бумерангом.



Версий пока несколько. Под подозрение попали владельцы так называемых шиномонтажек, которые, судя по всему, таким образом хотят привлечь побольше клиентов, «злые» местные жители, которые жаждут тишины или те, кто просто завидует людям с машинами.



- В нашем маленьком городке происходит многое, но такую подлость делать – просто уму непостижимо, – отмечает «Весь Гусиноозёрск».



Интернет-пользователи предложили отследить злоумышленников по камерам. Подобные истории были и в других российских городах и регионах. К примеру, в январе 2022-го более 50 автомобилей в Подмосковье встали из-за проколотых покрышек, пробитых разбросанными по дороге саморезами. Они выстроились с включенными аварийными сигналами с въезда в Балашиху и до МКАД, сообщала «Комсомольская правда».