Пригородное село в Бурятии осталось без света



Днём 5 ноября часть села Сужа в пригородном Иволгинском районе осталась без электроэнергии. В населённом пункте произошло возгорание на трансформаторной подстанции.



Его площадь составила один квадратный метр. К ликвидаций последствий привлекли бригаду РЭС из шести человек, задействовать пришлось три единицы техники. Огонь тушили двое сотрудников пожарной части № 24, сообщает «Иволга-инфо.24/7».

