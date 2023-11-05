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Пригородное село в Бурятии осталось без света

Пригородное село в Бурятии осталось без света
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Там загорелась трансформаторная подстанция

Днём 5 ноября часть села Сужа в пригородном Иволгинском районе осталась без электроэнергии. В населённом пункте произошло возгорание на трансформаторной подстанции.

Его площадь составила один квадратный метр. К ликвидаций последствий привлекли бригаду РЭС из шести человек, задействовать пришлось три единицы техники. Огонь тушили двое сотрудников пожарной части № 24, сообщает «Иволга-инфо.24/7».
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