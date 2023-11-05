На севере Бурятии сгорели баня и хозпостройки



Пожар произошёл утром 5 ноября в северобайкальском посёлке Нижнеангарск. В экстренную службу «112» поступило сообщение, что на улице Озёрная полыхает баня.



В 9:35 туда выдвинулись пожарные. Всего с огнём боролись шесть человек, задействовать пришлось три единицы техники. Возгорание ликвидировали в 10:50. В итоге пламя уничтожило баню, сарай и крышу курятника, пишет «Северобайкалье-инфо.24/7».