На севере Бурятии сгорели баня и хозпостройки

Их тушили шесть человек
Пожар произошёл утром 5 ноября в северобайкальском посёлке Нижнеангарск. В экстренную службу «112» поступило сообщение, что на улице Озёрная полыхает баня.
В 9:35 туда выдвинулись пожарные. Всего с огнём боролись шесть человек, задействовать пришлось три единицы техники. Возгорание ликвидировали в 10:50. В итоге пламя уничтожило баню, сарай и крышу курятника, пишет «Северобайкалье-инфо.24/7».
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Их тушили шесть человек
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