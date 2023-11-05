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На севере Бурятии сгорели баня и хозпостройки

На севере Бурятии сгорели баня и хозпостройки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Их тушили шесть человек

Пожар произошёл утром 5 ноября в северобайкальском посёлке Нижнеангарск. В экстренную службу «112» поступило сообщение, что на улице Озёрная полыхает баня.

В 9:35 туда выдвинулись пожарные. Всего с огнём боролись шесть человек, задействовать пришлось три единицы техники.  Возгорание ликвидировали в 10:50. В итоге пламя уничтожило баню, сарай и крышу курятника, пишет «Северобайкалье-инфо.24/7».
пожар

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