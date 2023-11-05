В Бурятии водитель «Истаны» влетел в КамАЗ

Он выехал на встречную полосу
Очередное ДТП с пострадавшим произошло накануне в Кабанском районе, между посёлком Селенгинск и селом Береговая. Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», водитель «Истаны» вылетел на встречную полосу.
Там он столкнулся с КамАЗом. В итоге виновник аварии попал в медучреждение. Его увезли в центральную районную больницу.
Волонтёры продолжают искать ещё 22 человека
Иномарка, в которой она ехала, врезалась в другой автомобиль
«Министры» написывают своим жертвам в мессенджере
Пожар произошёл на улице Чертенкова
За неделю мошенники обманули более 70 жителей республики
Момент аварии снял видеорегистратор
Жилой дом выгорел полностью
Мужчину с наркотиками задержали прямо в аэропорту
Недавно расследование уголовного дела завершили
Водитель пытался избежать столкновения с грузовиком
Молодой человек хотел вернуть гаджет, но женщина оскорбила и назвала его вором
Он размахался кулаками прямо в кафе
Автомобиль долгое время стоял возле дома без присмотра
Незадолго до таинственного исчезновения он позвонил жене
Она надеялась получить доход от инвестиций