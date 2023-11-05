В Бурятии водитель «Истаны» влетел в КамАЗ



Очередное ДТП с пострадавшим произошло накануне в Кабанском районе, между посёлком Селенгинск и селом Береговая. Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», водитель «Истаны» вылетел на встречную полосу.



Там он столкнулся с КамАЗом. В итоге виновник аварии попал в медучреждение. Его увезли в центральную районную больницу.

