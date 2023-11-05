В Бурятии двоих пропавших нашли мёртвыми

Волонтёры продолжают искать ещё 22 человека
Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в октябре. Всего за второй месяц осени они получили 94 заявки на поиск пропавших людей по всей республике.
Большинство из них – 70 – обнаружили живыми. Двое погибли. Остальных – это 22 человека – всё ещё ищут.
- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».
Волонтёры продолжают искать ещё 22 человека
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