В Бурятии двоих пропавших нашли мёртвыми



Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в октябре. Всего за второй месяц осени они получили 94 заявки на поиск пропавших людей по всей республике.





Большинство из них – 70 – обнаружили живыми. Двое погибли. Остальных – это 22 человека – всё ещё ищут.- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».