05 ноября

04 ноября

03 ноября

Популярное

В Бурятии двоих пропавших нашли мёртвыми

В Бурятии двоих пропавших нашли мёртвыми
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Волонтёры продолжают искать ещё 22 человека

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в октябре. Всего за второй месяц осени они получили 94 заявки на поиск пропавших людей по всей республике.


Большинство из них – 70 – обнаружили живыми. Двое погибли. Остальных – это 22 человека – всё ещё ищут.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».
смерть поиски волонтеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии двоих пропавших нашли мёртвыми
В Бурятии двоих пропавших нашли мёртвыми
Происшествия, 05.11.2023
Волонтёры продолжают искать ещё 22 человека
В Бурятии 15-летняя девочка попала в больницу после ДТП
В Бурятии 15-летняя девочка попала в больницу после ДТП
Происшествия, 05.11.2023
Иномарка, в которой она ехала, врезалась в другой автомобиль
Мошенники создали фейковые аккаунты двух бурятских министров
Мошенники создали фейковые аккаунты двух бурятских министров
Происшествия, 04.11.2023
«Министры» написывают своим жертвам в мессенджере
В Улан-Удэ на пожаре в квартире погиб мужчина
В Улан-Удэ на пожаре в квартире погиб мужчина
Происшествия, 04.11.2023
Пожар произошёл на улице Чертенкова
Жительница Бурятии нашла подработку и лишилась более миллиона рублей
Жительница Бурятии нашла подработку и лишилась более миллиона рублей
Происшествия, 04.11.2023
За неделю мошенники обманули более 70 жителей республики
В Иркутске Тайфун нашёл гашиш у жителя Бурятии
В Иркутске Тайфун нашёл гашиш у жителя Бурятии
Происшествия, 03.11.2023
Мужчину с наркотиками задержали прямо в аэропорту
В Иркутской области фура насмерть сбила двух пешеходов
В Иркутской области фура насмерть сбила двух пешеходов
Происшествия, 03.11.2023
Водитель пытался избежать столкновения с грузовиком
В Улан-Удэ обиженный студент не стал отдавать найденный телефон владелице
В Улан-Удэ обиженный студент не стал отдавать найденный телефон владелице
Происшествия, 03.11.2023
Молодой человек хотел вернуть гаджет, но женщина оскорбила и назвала его вором
Забайкалец украл «Москвич» и сдал его на металлолом
Забайкалец украл «Москвич» и сдал его на металлолом
Происшествия, 03.11.2023
Автомобиль долгое время стоял возле дома без присмотра
В Бурятии 59-летний сельчанин поехал в Улан-Удэ и пропал
В Бурятии 59-летний сельчанин поехал в Улан-Удэ и пропал
Происшествия, 03.11.2023
Незадолго до таинственного исчезновения он позвонил жене

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^