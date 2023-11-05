В Бурятии 15-летняя девочка попала в больницу после ДТП

Иномарка, в которой она ехала, врезалась в другой автомобиль
ДТП произошло 3 ноября около 22:45 в Селенгинском районе, на 96-ом километре федеральной трассы «Улан-Удэ – Кяхта». 18-летний водитель Toyota Allion решил развернуться на дороге и врезался в автомобиль Subaru Forester, за рулём которого был 46-летний мужчина.
В итоге в аварии пострадала 15-летняя девочка, сидевшая в салоне «Тойоты». Её увезли в больницу, сообщает «Селенга-инфо.24/7».
Иномарка, в которой она ехала, врезалась в другой автомобиль
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