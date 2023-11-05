В Бурятии 15-летняя девочка попала в больницу после ДТП



ДТП произошло 3 ноября около 22:45 в Селенгинском районе, на 96-ом километре федеральной трассы «Улан-Удэ – Кяхта». 18-летний водитель Toyota Allion решил развернуться на дороге и врезался в автомобиль Subaru Forester, за рулём которого был 46-летний мужчина.









В итоге в аварии пострадала 15-летняя девочка, сидевшая в салоне «Тойоты». Её увезли в больницу, сообщает «Селенга-инфо.24/7».