Доверчивая иркутянка перевела мошенникам миллион рублей

Она поверила, что ей звонят из банка



В полицию Иркутска с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей поступил звонок с трёхзначного номера, имитировавшего оригинальный контакт банка.



Собеседник представился сотрудником банка и заявил, что неизвестные пытаются оформить от её имени кредит и похитить деньги. Мошенник предложил перевести деньги на «безопасный счёт». Действуя по инструкции аферистов, женщина перечислила по реквизитам мошенников один миллион рублей.



- Как пояснила заявительница, она знала о подобных способах обмана, однако номер телефона, с которого позвонили аферисты, полностью копировал оригинальный контакт банка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

