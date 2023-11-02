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Доверчивая иркутянка перевела мошенникам миллион рублей

Доверчивая иркутянка перевела мошенникам миллион рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она поверила, что ей звонят из банка

В полицию Иркутска с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей поступил звонок с трёхзначного номера, имитировавшего оригинальный контакт банка.

Собеседник представился сотрудником банка и заявил, что неизвестные пытаются оформить от её имени кредит и похитить деньги. Мошенник предложил перевести деньги на «безопасный счёт». Действуя по инструкции аферистов, женщина перечислила по реквизитам мошенников один миллион рублей.

- Как пояснила заявительница, она знала о подобных способах обмана, однако номер телефона, с которого позвонили аферисты, полностью копировал оригинальный контакт банка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество

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