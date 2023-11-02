В Улан-Удэ люди у банкомата уберегли бабушку от перевода денег мошенникам

На подозрительные операции обратили внимание очевидцы, стоявшие в очереди



1 ноября в отдел полиции по Октябрьскому району обратилась 75-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала полицейским, что перевела мошенникам 60 тысяч рублей. При этом сумма потерянных денег была бы больше, если бы не помощь оказавшихся рядом людей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Пенсионерка стала жертвой стандартной мошеннической схемы. Позвонивший ей через мессенджер «московский дознаватель» сообщил, что некто, представившись её родственником, по полученной от пожилой женщины доверенности пытается оформить кредит. Чтобы пресечь угрозу, он предложил следовать инструкциям «сотрудницы Центробанка».



В итоге бабушка впоследствии взяла займ. Правда, не сразу: первый банк ответил отказом, да и здоровье подвело: повысилось давление, пришлось идти домой за лекарствами.



В банке оператор спросила, по своей ли воле клиентка оформляет кредит. Но за два дня мошенники её так «заговорили», что она соврала работнице банка.



Одобренные 100 тысяч рублей пожилая горожанка по указке мошенников поехала перечислять через банкомат в супермаркете.



Не имея навыков обращения с банкоматом, бабушка под диктовку мошенников долго нажимала необходимые кнопки и вводила нужные цифры, скопив за собой очередь. Посетители стали торопить пенсионерку. Но двое из них поинтересовались, зачем она переводит деньги на разные абонентские номера других регионов. Бдительные очевидцы сразу же поняли, что пенсионерка стала жертвой мошенников и уговорили её прекратить.



Впоследствии мошенники вновь звонили женщине и пытались склонить её к переводу оставшихся 40 тысяч рублей. Для этих целей один из них даже представился заместителем прокурора Бурятии. Он угрожал, что в случае отказа бабушке предстоит выплатить государству сумму втрое больше необходимой. Однако та, называя собеседников мошенниками, прерывала разговор, а затем обратилась в полицию.



Следователь возбудил уголовное дело, все обстоятельства устанавливаются.

