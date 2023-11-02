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В нацпарке Бурятии обнаружили нарушителя режима

В нацпарке Бурятии обнаружили нарушителя режима
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Гражданин занимался выгрузкой мусора в лесу

29 октября в Тункинском национальном парке Бурятии в ходе рейдовых мероприятий оперативной группой №1 на территории Аршанского инспекторского участка выявлено нарушение – выгрузка мусора в лесу. На гражданина К. составлен протокол за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях национальных парков влечёт наложение административного штрафа, на граждан в размере от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой. Должностные лица будут оштрафованы на сумму от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий и продукции, юридические лица – на сумму от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий и продукции.
Бурятия национальный парк Тункинский район нарушение мусор

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