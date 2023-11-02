Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
В Нерчинском районе Забайкальского края возбудили уголовное дело на директора строительной фирмы. Его подозревают в краже почти двух млн рублей, выделенных на благоустройство бульвара в Нерчинске.
- В 2022 году администрация городского поселения «Нерчинское» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заключила с подрядной организацией муниципальный контракт по благоустройству бульвара на общую сумму 10,5 млн рублей. Однако в установленный срок директор строительной фирмы взятые на себя обязательства не исполнил и похитил часть денежных средств в размере 1,7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
После проверки прокуратуры следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
В Забайкалье подрядчика подозревают в хищении 1,7 млн рублей при благоустройстве бульвара
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Наезд произошёл на пешеходном переходе
Власти города разыскивают нарушителя
Он незаконно рыбачил в Окинском районе
Им заразились уже несколько джидинцев
Осуждённому 59 лет
Следователи возбудили уголовное дело
Инфекцию завезли с соседнего района
Также мужчина украл мешок овса
Женщина пригрозила «слить» её интимные фото
Из-за потасовки воздушное судно вынужденно посадили в Сыктывкаре
Возгорание тушили 25 пожарных
Момент наезда сняла камера видеонаблюдения
Дорогую обувь он намеревался продать
Мужчина ушёл с лесоделяны два месяца назад и бесследно исчез