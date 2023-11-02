В Забайкалье подрядчика подозревают в хищении 1,7 млн рублей при благоустройстве бульвара

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве



В Нерчинском районе Забайкальского края возбудили уголовное дело на директора строительной фирмы. Его подозревают в краже почти двух млн рублей, выделенных на благоустройство бульвара в Нерчинске.



- В 2022 году администрация городского поселения «Нерчинское» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заключила с подрядной организацией муниципальный контракт по благоустройству бульвара на общую сумму 10,5 млн рублей. Однако в установленный срок директор строительной фирмы взятые на себя обязательства не исполнил и похитил часть денежных средств в размере 1,7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



После проверки прокуратуры следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

