В Иркутской области 17-летняя девушка переходила дорогу на «красный» и попала под машину









Девушка получила травмы. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.



Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок.



- По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. Девушка получила травмы. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок.- По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.





Вечером 31 октября в городе Зима Иркутской области 17-летняя девушка попала под машину.Наезд произошёл на пересечении улиц Бограда и Ленина. Девушка переходила дорогу по «зебре» на красный свет светофора, в результате чего её сбил автомобиль Toyota Prius.