В Иркутской области 17-летняя девушка переходила дорогу на «красный» и попала под машину

Наезд произошёл на пешеходном переходе
Вечером 31 октября в городе Зима Иркутской области 17-летняя девушка попала под машину.
Наезд произошёл на пересечении улиц Бограда и Ленина. Девушка переходила дорогу по «зебре» на красный свет светофора, в результате чего её сбил автомобиль Toyota Prius.
Девушка получила травмы. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок.
- По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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Наезд произошёл на пешеходном переходе
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