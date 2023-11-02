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В Иркутской области 17-летняя девушка переходила дорогу на «красный» и попала под машину

В Иркутской области 17-летняя девушка переходила дорогу на «красный» и попала под машину
Происшествия, 
Наезд произошёл на пешеходном переходе

Вечером 31 октября в городе Зима Иркутской области 17-летняя девушка попала под машину.

Наезд произошёл на пересечении улиц Бограда и Ленина. Девушка переходила дорогу по «зебре» на красный свет светофора, в результате чего её сбил автомобиль Toyota Prius.

 

Девушка получила травмы. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок.

- По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



ДТП

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