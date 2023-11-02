В Улан-Удэ неудавшийся наркосбытчик получил 12,5 лет строгого режима

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Осуждённому 59 лет



Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил к 12,5 годам лишения свободы 59-летнего мужчину за незаконный оборот наркотических средств.



- Установлено, что ранее судимый мужчина вступил в сговор с двумя знакомыми. С сентября 2021-го по август 2022 года преступная группа занималась сбором наркотикосодержащих растений, изготовлением в целях сбыта наркотиков каннабисной группы в крупных размерах. При попытке реализовать запрещённые вещества соучастники были задержаны сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Также в 2022 году организатор группы для собственного употребления приобрёл гашиш и масло каннабиса. Их полицейские изъяли при обыске в доме.



Мужчина признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой, в крупном размере» и «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Суд назначил ему 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



Приговор пока не вступил в законную силу.



В прокуратуре отметили, что в отношении ещё одного фигуранта дела обвинительный приговор был вынесен ранее. Третий соучастник скрылся и находится в розыске.

