Следователи возбудили уголовное дело
В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства гибели полуторагодовалого ребёнка, который получил травму головы, упав с лестницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в региональном следственном управлении.
Трагедия произошла 25 октября в селе Алымовка Киренского района. Установлено, что в доме полуторогодовалый ребёнок упал с лестницы и ударился головой об пол.
Через три дня мать привезла ребёнка в больницу с жалобами на температуру и рвоту. Педиатр осмотрел малыша, выявив у него только покраснение горла и повышенную температуру, и отправил на амбулаторное лечение. При этом о травме ребёнка мать ничего не сообщила.
29 октября мальчику стало хуже, и он был доставлен в больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму. На следующий день ребёнок скончался.
Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, свидетелей допрашивают. Также выясняются условия жизни и воспитания ребёнка.
В Иркутской области ребёнок умер после падения с лестницы
Происшествия, Фото:
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