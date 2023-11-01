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В Иркутске мужчина украл унты с прилавка и убежал

В Иркутске мужчина украл унты с прилавка и убежал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дорогую обувь он намеревался продать

Вечером 31 октября в полицию Иркутска с заявлением о краже унтов обратился 23-летний владелец торговой точки. Украденная пара стоит 26 тысяч рублей.

- Заявитель рассказал, что неизвестный около 19:00 зашёл в торговый павильон и стал подбирать себе зимнюю обувь. Спустя время внимание мужчины привлёк один из дорогостоящих экземпляров унтов стоимостью около 26 тысяч рублей. Тогда он схватил их со стеллажа и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Позже полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Иркутска. Как пояснил задержанный, преступление он совершил, так как намеревался продать украденные унты.

Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным эпизодам.
кража

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