В Улан-Удэ 7-летний мальчик попал под грузовик на «зебре»









- Мальчика с различными травмами доставили в больницу для осмотра медицинскими работниками, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Сотрудники Госавтоинспекции обратились к родителям с просьбой провести беседы со своими детьми о том, как правильно и безопасно проходить проезжую часть.



В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.



Семилетний мальчик попал под грузовик Shacman на улице Залесная в Улан-Удэ. ДТП произошло сегодня, 1 ноября, около 12:45 на нерегулируемом пешеходном переходе. Момент наезда сняла камера видеонаблюдения.