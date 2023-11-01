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В Улан-Удэ 7-летний мальчик попал под грузовик на «зебре»

В Улан-Удэ 7-летний мальчик попал под грузовик на «зебре»
Происшествия, 
Момент наезда сняла камера видеонаблюдения

Семилетний мальчик попал под грузовик Shacman на улице Залесная в Улан-Удэ. ДТП произошло сегодня, 1 ноября, около 12:45 на нерегулируемом пешеходном переходе. Момент наезда сняла камера видеонаблюдения.



- Мальчика с различными травмами доставили в больницу для осмотра медицинскими работниками, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Сотрудники Госавтоинспекции обратились к родителям с просьбой провести беседы со своими детьми о том, как правильно и безопасно проходить проезжую часть.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.
ДТП

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