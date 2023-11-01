В Бурятии всем миром ищут таинственно пропавшего сельчанина

Мужчина ушёл с лесоделяны два месяца назад и бесследно исчез



Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии призвали жителей республики помочь в поисках 46-летнего жителя кабанского села Быково. Мужчина пропал ещё 28 августа. В тот день он ушёл с лесозаготовительной деляны в неизвестном направлении и не вернулся



Заявка на поиск сельчанина поступила на горячую линию отряда два дня спустя, 30-го числа. Информационный координатор тут же приступила к сбору всех необходимых данных и запустила ориентировки. Всё это время исчезнувшего мужчину искали родственники, спасатели, сотрудники полиции и следственного комитета, но безуспешно.



В минувшее воскресенье, 29 октября, волонтёры отправились в Кабанский район, где вместе со следователями и полицейскими отработали задачи, расширив зону поиска в лесном массиве. Для этого заказали карты местности, подготовили оборудование и даже запустили в небо беспилотник, предварительно взяв на это разрешение.



Пилот направления «Беспилотная авиация» из «Лиза Алерт» обследовал открытые участки и сделал с дрона более 730 фотографий, которые передал в группу просмотра и анализа снимков (ГПА).

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Всего к поискам на выходных подключились 16 человек, сформированные в шесть пеших групп. Каждая обследовала местность в заданных квадратах, преодолев от 8 до 15 километров. Всего же они прошли более 80-ти. Исчезнувшего сельчанина найти так и не удалось. Ориентировка с его фото есть в официальной группе отряда во «ВКонтакте» vk.com/lizaalert_buryatiya. Всех, кто видел мужчину или что-то знает о нём, просят сообщить об этом добровольцам.