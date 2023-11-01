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В Улан-Удэ нетерпеливые рыбаки вышли на очень тонкий лёд

В Улан-Удэ нетерпеливые рыбаки вышли на очень тонкий лёд
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Рыбаков засняли очевидцы

Накануне в столице Бурятии заметили рыбаков, вышедших на неокрепший лёд реки Уда. Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».

«Осторожно, видео заставляет сердце биться чаще», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как четверо мужчин сверлят лунки во льду. Также в видео мелькает машина, на которой, скорее всего, приехали рыбаки.

В ГУ МЧС России по Бурятии прокомментировали эту ситуацию.

- Уважаемые жители Улан-Удэ! Выходить на неокрепший лёд смертельно опасно! На реках республики наблюдаются ледовые явления в виде заберегов и шуги. До наступления устойчивых морозов лёд непрочный, - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, специалисты призвали родителей проявить особую бдительность и не допускать нахождение детей вблизи водоёмов.

С начала года на водных объектах республики зарегистрировано 52 происшествия, результате которых утонули 42 человека, из них 9 детей.
лед рыбаки

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