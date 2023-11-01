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В районе Бурятии выявлен лейкоз крупного рогатого скота

В районе Бурятии выявлен лейкоз крупного рогатого скота
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инфекцию завезли с соседнего района

В одном из фермерских хозяйств Тарбагатайского района Бурятии выявлен лейкоз крупного рогатого скота. Предварительно установлено, что данное заболевание было завезено с территории соседнего района при покупке животных в хозяйстве, в котором данное заболевание регистрировалось ранее.

Ввиду того, что для лейкоза характерна длительность инкубационного периода от 2 месяцев до 6 лет, установить своевременно диагноз не представляется возможным.

- Лейкоз крупного рогатого скота — это хроническая инфекционная, медленно протекающая болезнь опухолевой природы, - сообщает ветеринарная служба Тарбагатайского района. - Оздоровление поголовья от вирусного лейкоза крупного рогатого скота проводят разными способами, в зависимости от процента заражения и статуса хозяйства. Лечение не разработано. Все методы оздоровления сводятся к периодическим систематическим исследованиям поголовья с изоляцией больных животных, их убоем, частичной заменой стада.
Бурятия лейкоз ветеринария крупный рогатый скот

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