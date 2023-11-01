В районе Бурятии выявлен лейкоз крупного рогатого скота

Инфекцию завезли с соседнего района



В одном из фермерских хозяйств Тарбагатайского района Бурятии выявлен лейкоз крупного рогатого скота. Предварительно установлено, что данное заболевание было завезено с территории соседнего района при покупке животных в хозяйстве, в котором данное заболевание регистрировалось ранее.



Ввиду того, что для лейкоза характерна длительность инкубационного периода от 2 месяцев до 6 лет, установить своевременно диагноз не представляется возможным.



- Лейкоз крупного рогатого скота — это хроническая инфекционная, медленно протекающая болезнь опухолевой природы, - сообщает ветеринарная служба Тарбагатайского района. - Оздоровление поголовья от вирусного лейкоза крупного рогатого скота проводят разными способами, в зависимости от процента заражения и статуса хозяйства. Лечение не разработано. Все методы оздоровления сводятся к периодическим систематическим исследованиям поголовья с изоляцией больных животных, их убоем, частичной заменой стада.

