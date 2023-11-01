Мужчина не запер дверь, потому что в квартире осталась спящая супруга
В посёлке Агинское Забайкальского края шустрый вор обокрал чужую квартиру, которую хозяин оставил открытой после своего ухода. Из жилища вор успел вынести женскую сумку, кошелёк, бижутерию и сотовый телефон. Общую сумму ущерба хозяева оценили в 11 тысяч рублей.
После произошедшего беспечный забайкалец обратился в полицию.
Полицейские вскоре поймали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель села Челутай, который недавно освободился из мест лишения свободы.
Выяснилось, что мужчина накануне находился в подъезде многоквартирного дома и увидел, как из квартиры вышел мужчина, не заперев дверь. Как выяснилось, в комнате спала его супруга.
Вор сумел пройтись по жилищу, не разбудив хозяйку, украв вещи, которые попались ему на глаза.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного имущества вернули законному владельцу.
Забайкалец обчистил квартиру, которую хозяин не закрыл
Происшествия, Фото:
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