Об этом сообщили в Госавтоинспекции
За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 29 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими не зарегистрировано, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Инспекторы ДПС за сутки выявили 345 нарушений ПДД. В том числе задержаны 12 водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
Из них три человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Один из задержанный попался на повторном пьяной езде в течение года, и теперь на него будет возбуждено уголовное дело.
За сутки в Бурятии поймали 12 пьяных водителей
Происшествия, Фото:
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