В Иркутской области раскрыли контрабанду леса на 817 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Возбуждено 39 уголовных дел



В Иркутской области возбуждено 39 уголовных дел о незаконной организации преступного сообщества и контрабанде древесины на сумму 817 млн рублей.



- Следователем Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте по согласованию с Восточно-Сибирским транспортным прокурором в отношении лиц, обвиняемых в контрабанде леса, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями первой и второй статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нём». Также фигурантам инкриминируется незаконное образование юридических лиц, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт нелегально заготовленной древесины, легализация имущества, добытого преступным путём, приобретение и использование поддельных платежных карт и иных средств оплаты. Возбуждено 39 уголовных дел, которые соединены в одно производство, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



Установлено, что в октябре 2017 года в Иркутске трое иностранных граждан создали криминальную организацию. Они привлекли девятерых местных жителей, которые занимались приобретением, переработкой и сбытом незаконно вырубленной древесины, документальным оформлением сделок и регулированием финансовых потоков.



Обвиняемые отправляли пиломатериалы за рубеж через таможенные посты Иркутской области и Красноярского края, оформляя на товар документы с недостоверными сведениями. Кроме того, они неоднократно создавали фирмы с нарушением законодательства, а также совершали финансовые операции и иные сделки с имуществом для придания правомерности своим действиям.



Всего с октября 2017-го по октябрь 2021 года за пределы России обвиняемые вывезли более 135,3 тысячи кубических метров леса общей стоимостью свыше 817 миллионов рублей.



Задержаны один из предполагаемых организаторов и девять активных участников преступного сообщества. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности и место нахождения ещё двоих иностранных граждан.



