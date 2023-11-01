В Иркутской области раскрыли контрабанду леса на 817 млн рублей

Возбуждено 39 уголовных дел
В Иркутской области возбуждено 39 уголовных дел о незаконной организации преступного сообщества и контрабанде древесины на сумму 817 млн рублей.
- Следователем Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте по согласованию с Восточно-Сибирским транспортным прокурором в отношении лиц, обвиняемых в контрабанде леса, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями первой и второй статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нём». Также фигурантам инкриминируется незаконное образование юридических лиц, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт нелегально заготовленной древесины, легализация имущества, добытого преступным путём, приобретение и использование поддельных платежных карт и иных средств оплаты. Возбуждено 39 уголовных дел, которые соединены в одно производство, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Установлено, что в октябре 2017 года в Иркутске трое иностранных граждан создали криминальную организацию. Они привлекли девятерых местных жителей, которые занимались приобретением, переработкой и сбытом незаконно вырубленной древесины, документальным оформлением сделок и регулированием финансовых потоков.
Обвиняемые отправляли пиломатериалы за рубеж через таможенные посты Иркутской области и Красноярского края, оформляя на товар документы с недостоверными сведениями. Кроме того, они неоднократно создавали фирмы с нарушением законодательства, а также совершали финансовые операции и иные сделки с имуществом для придания правомерности своим действиям.
Всего с октября 2017-го по октябрь 2021 года за пределы России обвиняемые вывезли более 135,3 тысячи кубических метров леса общей стоимостью свыше 817 миллионов рублей.
Задержаны один из предполагаемых организаторов и девять активных участников преступного сообщества. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности и место нахождения ещё двоих иностранных граждан.
В Иркутской области раскрыли контрабанду леса на 817 млн рублей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она утаила от чиновников лишение родительских прав
Возбуждено 39 уголовных дел
В Сотниково из-за неизвестных произошло крупное коммунальное ЧП
Работы планируют провести в этот четверг
Спасателям позвонила обеспокоенная дочь женщины из другого города
От него уже две недели нет никаких вестей
Об этом сообщили в «Заповедное Прибайкалье»
Пожар произошёл из-за искры из выхлопной трубы
Мужчина отоварился на популярном маркетплейсе по чужой карточке
Предприниматель в первый раз не стал обращаться в полицию
В Иркутской области погиб водитель перевернувшегося погрузчика
Одного из аферистов, разводивших людей на деньги, закрыли в СИЗО
Они бесследно исчезают в лесах
Пожар произошёл в частном доме
Ущерб превысил 136 тысяч рублей