Спасателям позвонила обеспокоенная дочь женщины из другого города
Днём 31 октября в запертой квартире в Улан-Удэ спасатели обнаружили тело 74-летней пенсионерки.
Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, о пенсионерке беспокоилась дочь, которая живёт в другом городе. Её мама долго не выходила на связь, и женщина решила позвонить спасателям.
На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии сотрудника полиции при помощи трёхколенной лестницы спасатели проникли в квартиру через окно второго этажа, предварительно вскрыв его специнструментом.
В одной из комнат они нашли тело пенсионерки.
Точная причина смерти устанавливается.
В Улан-Удэ в запертой квартире обнаружили тело пенсионерки
Происшествия, Фото:
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