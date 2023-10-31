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В Улан-Удэ в запертой квартире обнаружили тело пенсионерки

В Улан-Удэ в запертой квартире обнаружили тело пенсионерки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Спасателям позвонила обеспокоенная дочь женщины из другого города

Днём 31 октября в запертой квартире в Улан-Удэ спасатели обнаружили тело 74-летней пенсионерки.

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, о пенсионерке беспокоилась дочь, которая живёт в другом городе. Её мама долго не выходила на связь, и женщина решила позвонить спасателям.

На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии сотрудника полиции при помощи трёхколенной лестницы спасатели проникли в квартиру через окно второго этажа, предварительно вскрыв его специнструментом.

В одной из комнат они нашли тело пенсионерки.

Точная причина смерти устанавливается. 
смерть

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