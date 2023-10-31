В Бурятии сгорел прицеп с 4 тоннами сена





30 октября в Еравнинском районе Бурятии на ходу загорелся прицеп грузовика с тюками сена.Прибывшие пожарные потушили возгорание за пять минут.- В результате пожара выгорел прицеп и уничтожено 4 тонны сена на площади 20 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стала вылетевшая искра из выхлопной трубы.