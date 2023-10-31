31 октября

30 октября

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В Бурятии сгорел прицеп с 4 тоннами сена

В Бурятии сгорел прицеп с 4 тоннами сена
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл из-за искры из выхлопной трубы

30 октября в Еравнинском районе Бурятии на ходу загорелся прицеп грузовика с тюками сена.

Прибывшие пожарные потушили возгорание за пять минут.

- В результате пожара выгорел прицеп и уничтожено 4 тонны сена на площади 20 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стала вылетевшая искра из выхлопной трубы. 

пожар

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