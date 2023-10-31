В Бурятии сгорел прицеп с 4 тоннами сена

Пожар произошёл из-за искры из выхлопной трубы
30 октября в Еравнинском районе Бурятии на ходу загорелся прицеп грузовика с тюками сена.
Прибывшие пожарные потушили возгорание за пять минут.
- В результате пожара выгорел прицеп и уничтожено 4 тонны сена на площади 20 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стала вылетевшая искра из выхлопной трубы.
Мужчина отоварился на популярном маркетплейсе по чужой карточке
Предприниматель в первый раз не стал обращаться в полицию
Одного из аферистов, разводивших людей на деньги, закрыли в СИЗО
Они бесследно исчезают в лесах
Пожар произошёл в частном доме
Ущерб превысил 136 тысяч рублей
Он незаконно изготовил пистолет и автомат
Украденное он продал прохожему на улице
У них подтвердилось опасное заболевание
Автомобиль перевернулся на крышу
Ещё два человека получили травмы
Он выпал из лодки и запутался в сетях
На месте работали взрывотехники Росгвардии
Она воровала деньги в течение девяти месяцев
Ранее мужчина был судим 20 раз