В Бурятии на пожаре пострадали маленькие дети, игравшие с огнём

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Пожар произошёл в частном доме



Днём 31 октября в селе Кижинга произошёл пожар в жилом доме. На место выехал дежурный караул пожарной части и две автоцистерны.



Очаг возгорания, как выяснилось, находился в спальне. Пожарные потушили его на площади 4 кв.м.



В центральную районную больницу были доставлены двое маленьких детей – мальчики в возрасте 2 лет и 1,8 года. Они получили лёгкое отравление продуктами горения.



Мать была дома – она же и вынесла детей на улицу.



По предварительным данным, пожар возник из-за того, что дети играли со спичками или зажигалкой. «Причиной пожара послужила детская шалость с огнём», - прокомментировали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Подробности инцидента устанавливаются.

