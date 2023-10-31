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В Бурятии на пожаре пострадали маленькие дети, игравшие с огнём

В Бурятии на пожаре пострадали маленькие дети, игравшие с огнём
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в частном доме

Днём 31 октября в селе Кижинга произошёл пожар в жилом доме. На место выехал дежурный караул пожарной части и две автоцистерны.

Очаг возгорания, как выяснилось, находился в спальне. Пожарные потушили его на площади 4 кв.м.

В центральную районную больницу были доставлены двое маленьких детей – мальчики в возрасте 2 лет и 1,8 года. Они получили лёгкое отравление продуктами горения.

Мать была дома – она же и вынесла детей на улицу.

По предварительным данным, пожар возник из-за того, что дети играли со спичками или зажигалкой. «Причиной пожара послужила детская шалость с огнём», - прокомментировали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Подробности инцидента устанавливаются. 
пожар

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