Читинец украл у собутыльника норковую шубу и бензопилу

Украденное он продал прохожему на улице



В полицию Читы поступило заявление от местного жителя о краже личных вещей из квартиры.



Сотрудники полиции выяснили, что накануне потерпевший познакомился с мужчиной и пригласил его к себе домой для распития алкоголя. Во время застолья хозяин уснул, а на следующий день обнаружил отсутствие норковой шубы и бензопилы.



Вскоре полицейские по подозрению в краже задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя.



- Выяснилось, что злоумышленник дождался, пока его новый знакомый уснёт, взял то, что нашёл из ценного, и покинул место происшествия. По его словам, по дороге он продал похищенное мимо проходящему гражданину, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Принимаются меры по возмещению ущерба потерпевшему.

