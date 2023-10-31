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Читинец украл у собутыльника норковую шубу и бензопилу

Читинец украл у собутыльника норковую шубу и бензопилу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Украденное он продал прохожему на улице

В полицию Читы поступило заявление от местного жителя о краже личных вещей из квартиры.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне потерпевший познакомился с мужчиной и пригласил его к себе домой для распития алкоголя. Во время застолья хозяин уснул, а на следующий день обнаружил отсутствие норковой шубы и бензопилы.

Вскоре полицейские по подозрению в краже задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя.

- Выяснилось, что злоумышленник дождался, пока его новый знакомый уснёт, взял то, что нашёл из ценного, и покинул место происшествия. По его словам, по дороге он продал похищенное мимо проходящему гражданину, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Принимаются меры по возмещению ущерба потерпевшему.
кража

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