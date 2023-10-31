В Бурятии мучительно погиб рыбак

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он выпал из лодки и запутался в сетях



Трагедия произошла в прибрежном Кабанском районе. Местный житель отправился рыбачить на реку Мантуриха на резиновой лодке и не вернулся назад в назначенное время. Об этом сообщили в экстренную службу «112».



К поискам мужчины привлекли сотрудников поисково-спасательного отряда и МВД. Тело сельчанина в итоге обнаружили в Байкале в 120 метрах от берега. Он погиб, выпав из правсредства и запутавшись в сетях, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».



В государственной инспекции по маломерным судам предупреждают: осень – опасное время для навигации и рыбалки. Световой день становится заметно короче, вода – очень холодной, а у рек и озёр бывают туманы и порывистый ветер. Потому лучше заранее уточнить прогноз погоды, а при сильном волнении на водоёме – отказаться от ловли рыбы (особенно ночной) или как минимум не отходить далеко от берега.



- Если вы всё-таки вышли на воду, то в сложных условиях следует двигаться с особой осторожностью – придерживаться безопасной скорости, при которой можно своевременно оценить обстановку и принять необходимые меры для предотвращения аварийной ситуации, – рассказали в ГИМС.



