Он выпал из лодки и запутался в сетях
Трагедия произошла в прибрежном Кабанском районе. Местный житель отправился рыбачить на реку Мантуриха на резиновой лодке и не вернулся назад в назначенное время. Об этом сообщили в экстренную службу «112».
К поискам мужчины привлекли сотрудников поисково-спасательного отряда и МВД. Тело сельчанина в итоге обнаружили в Байкале в 120 метрах от берега. Он погиб, выпав из правсредства и запутавшись в сетях, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».
В государственной инспекции по маломерным судам предупреждают: осень – опасное время для навигации и рыбалки. Световой день становится заметно короче, вода – очень холодной, а у рек и озёр бывают туманы и порывистый ветер. Потому лучше заранее уточнить прогноз погоды, а при сильном волнении на водоёме – отказаться от ловли рыбы (особенно ночной) или как минимум не отходить далеко от берега.
- Если вы всё-таки вышли на воду, то в сложных условиях следует двигаться с особой осторожностью – придерживаться безопасной скорости, при которой можно своевременно оценить обстановку и принять необходимые меры для предотвращения аварийной ситуации, – рассказали в ГИМС.
В Бурятии мучительно погиб рыбак
Происшествия, Фото:
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