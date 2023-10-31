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Улан-удэнец выловил из реки снаряд

Улан-удэнец выловил из реки снаряд
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На месте работали взрывотехники Росгвардии

Снаряд обнаружил в реке Уда житель столицы Бурятии. Мужчина рассказал, что заметил в воде металлический предмет, покрытый ржавчиной, и вытащил его на берег.

На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН.

- Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является 100-мм бронебойным подкалиберным снарядом, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Боеприпас взрывчатых веществ не содержит и угрозы не представляет. Находку передали для дальнейшей утилизации.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 октября в центре Улан-Удэ, на улице Свердлова, обнаружили миномётный снаряд.

снаряды Росгвардия

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