Работы планируют провести в этот четверг
Администрация города Гусиноозёрска информирует об отключении холодного водоснабжения 2 ноября, с 9:00 до 17:00. Причиной станет ввод в эксплуатацию новых сетей водоснабжения по улице Ключевская.
В Гусиноозёрске будут отключены:
- 2-й микрорайон, д. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 18;
- 6 микрорайон, д. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 29;
- посёлок Тухум;
- ул. Ленина, 32;
- посёлок Энергетиков, 22, 24, 28, 30;
- ул. Ключевская, 16, 17, 18, 20, 29, 31;
- детские сады №11, №16, средняя школа №5;
- здания прокуратуры, полиции, суда, налоговой инспекции, тубдиспансер, гинекология, детская поликлиника на Гагарина, стоматология, спорткомплекс «Энергетик»;
- магазины «Мегадом», «Титан», «Стопцен», «Светофор», «Замок»;
- хостел «Вояж», гостиницы «Радуга», автомойка «Кёрхер»;
- прочие предприятия обслуживания и торговли, расположенные в границах перечисленных территорий.
В Гусиноозёрске на день отключат холодную воду
Происшествия, Фото:
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