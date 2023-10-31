В Гусиноозёрске на день отключат холодную воду

Работы планируют провести в этот четверг



Администрация города Гусиноозёрска информирует об отключении холодного водоснабжения 2 ноября, с 9:00 до 17:00. Причиной станет ввод в эксплуатацию новых сетей водоснабжения по улице Ключевская.



В Гусиноозёрске будут отключены:

- 2-й микрорайон, д. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 18;

- 6 микрорайон, д. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 29;

- посёлок Тухум;

- ул. Ленина, 32;

- посёлок Энергетиков, 22, 24, 28, 30;

- ул. Ключевская, 16, 17, 18, 20, 29, 31;

- детские сады №11, №16, средняя школа №5;

- здания прокуратуры, полиции, суда, налоговой инспекции, тубдиспансер, гинекология, детская поликлиника на Гагарина, стоматология, спорткомплекс «Энергетик»;

- магазины «Мегадом», «Титан», «Стопцен», «Светофор», «Замок»;

- хостел «Вояж», гостиницы «Радуга», автомойка «Кёрхер»;

- прочие предприятия обслуживания и торговли, расположенные в границах перечисленных территорий.

