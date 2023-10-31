Она воровала деньги в течение девяти месяцев
В Могочинском районе Забайкальского края сотрудница почты подозревается в растрате 1,2 млн рублей.
Заявление в полицию поступило после того, как сотрудники Могочинского почтамта выявили недостачу крупной суммы. Полицейские установили, что к краже может быть причастна 29-летняя сотрудница.
- Злоумышленница, являясь действующим сотрудником отделения в одном из населённых пунктов, имея доступ к кассе, в течение девяти месяцев небольшими суммами похищала деньги. В результате образовалась недостача на сумму более 1 млн 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», по которой предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.
В Забайкалье сотрудницу почты подозревают в растрате 1,2 млн рублей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она воровала деньги в течение девяти месяцев
Ранее мужчина был судим 20 раз
Спустя полтора месяца он переложил труп в мусорный бак
Он попал в аварию, наехав на булыжник
К тому же Верховный суд Бурятии ужесточил ему назначенное наказание
На допросе следователям он сперва врал
Читинские полицейские поймали его в Иркутске
Инцидент произошёл в Улуг-Хемском районе
По предварительным данным, есть пострадавшие
Она сядет на 4,5 года
Скандалиста привлекут к административной ответственности
«Курьера» застукали на месте преступления
Пожары произошли в трёх районах
Он понял, что его используют как курьера
Возгорание произошло ночью