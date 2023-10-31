31 октября

30 октября

Популярное

В Забайкалье сотрудницу почты подозревают в растрате 1,2 млн рублей

В Забайкалье сотрудницу почты подозревают в растрате 1,2 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она воровала деньги в течение девяти месяцев

В Могочинском районе Забайкальского края сотрудница почты подозревается в растрате 1,2 млн рублей.

Заявление в полицию поступило после того, как сотрудники Могочинского почтамта выявили недостачу крупной суммы. Полицейские установили, что к краже может быть причастна 29-летняя сотрудница.

- Злоумышленница, являясь действующим сотрудником отделения в одном из населённых пунктов, имея доступ к кассе, в течение девяти месяцев небольшими суммами похищала деньги. В результате образовалась недостача на сумму более 1 млн 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», по которой предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

растрата почта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ангарчанин из ревности убил женщину и закопал тело в компостной яме
Ангарчанин из ревности убил женщину и закопал тело в компостной яме
Происшествия, 31.10.2023
Спустя полтора месяца он переложил труп в мусорный бак
Водитель из Улан-Удэ погиб в ДТП в Иркутской области
Водитель из Улан-Удэ погиб в ДТП в Иркутской области
Происшествия, 31.10.2023
Он попал в аварию, наехав на булыжник
27-летний улан-удэнец вышел на свободу, совершил преступления и снова сел
27-летний улан-удэнец вышел на свободу, совершил преступления и снова сел
Происшествия, 31.10.2023
К тому же Верховный суд Бурятии ужесточил ему назначенное наказание
В Бурятии убийца после расправы сломал и закопал нож
В Бурятии убийца после расправы сломал и закопал нож
Происшествия, 31.10.2023
На допросе следователям он сперва врал
В Туве в ДТП погибли 4 человека
В Туве в ДТП погибли 4 человека
Происшествия, 30.10.2023
Инцидент произошёл в Улуг-Хемском районе
В Бурятии перевернулся автобус, вёзший людей к буддийской святыне
В Бурятии перевернулся автобус, вёзший людей к буддийской святыне
Происшествия, 30.10.2023
По предварительным данным, есть пострадавшие
Житель Перми в самолёте оскорблял пассажиров из Улан-Удэ
Житель Перми в самолёте оскорблял пассажиров из Улан-Удэ
Происшествия, 30.10.2023
Скандалиста привлекут к административной ответственности  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^