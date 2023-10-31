В Забайкалье сотрудницу почты подозревают в растрате 1,2 млн рублей

Она воровала деньги в течение девяти месяцев



В Могочинском районе Забайкальского края сотрудница почты подозревается в растрате 1,2 млн рублей.



Заявление в полицию поступило после того, как сотрудники Могочинского почтамта выявили недостачу крупной суммы. Полицейские установили, что к краже может быть причастна 29-летняя сотрудница.



- Злоумышленница, являясь действующим сотрудником отделения в одном из населённых пунктов, имея доступ к кассе, в течение девяти месяцев небольшими суммами похищала деньги. В результате образовалась недостача на сумму более 1 млн 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», по которой предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.



