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В Бурятии убийца после расправы сломал и закопал нож

В Бурятии убийца после расправы сломал и закопал нож
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
На допросе следователям он сперва врал

В Еравнинском районе Бурятии 52-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве односельчанина.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии, ночью 15 октября на улице в селе Сосново-Озёрское прохожие обнаружили тело 44-летнего мужчины. Он скончался он ножевого ранения в грудную клетку.

По подозрению в убийстве вскоре задержали односельчанина покойного.

Установлено, что 14 октября вечером в гости к нему пришёл знакомый. Мужчины стали распивать спиртные напитки и вскоре поссорились. Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанёс им удар гостю в грудь. Раненый мужчина вышел на улицу, пошёл к своему дому, но по пути упал и скончался.

На следующий день убийца узнал от односельчан о смерти недавнего гостя. После он начал заметать следы. Сперва сломал и закопал в огороде нож. Затем удалил с телефона информацию о соединениях с жертвой.

Когда же следователи допрашивали его, сперва отрицал, что встречался в тот день с погибшим.

Однако следователи нашли доказательства. Так, удалось установить, что именно банковской картой подозреваемого потерпевший перед своей смертью оплачивал алкоголь в магазине. Кроме того, нашёлся свидетель – он подвозил гостя с купленным спиртном к дому подозреваемого.

Кроме того, в телефоне убитого нашлись сведения о тех разговорах, которые злоумышленник удалил у себя.

- После предъявления мужчине всех улик он оставил попытки ввести следствие в заблуждение и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства. А также показал место в огороде, где было обнаружено орудие преступления, - сообщили в следственном управлении.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  
убийство

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