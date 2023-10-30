Жительнице Иркутской области дали срок за сбыт наркотиков

Происшествия, Фото: прокуратура Иркутской области, из архива

Она сядет на 4,5 года



В Саянске суд приговорил местную жительницу к лишению свободы за хранение и сбыт наркотиков.



- В декабре 2022 года женщина в подъезде своего дома в микрорайоне Ленинградский, продала два свёртка с наркотическим средством за 1 тысячу рублей. На следующий день женщина была задержана сотрудниками полиции. В ходе обыска по месту её жительства были обнаружены 10 свертков с запрещённым веществом, - сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Суд приговорил подсудимую к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



