Она сядет на 4,5 года
В Саянске суд приговорил местную жительницу к лишению свободы за хранение и сбыт наркотиков.
- В декабре 2022 года женщина в подъезде своего дома в микрорайоне Ленинградский, продала два свёртка с наркотическим средством за 1 тысячу рублей. На следующий день женщина была задержана сотрудниками полиции. В ходе обыска по месту её жительства были обнаружены 10 свертков с запрещённым веществом, - сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Суд приговорил подсудимую к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Жительнице Иркутской области дали срок за сбыт наркотиков
Происшествия, Фото:
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