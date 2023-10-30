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Житель Перми в самолёте оскорблял пассажиров из Улан-Удэ

Житель Перми в самолёте оскорблял пассажиров из Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Скандалиста привлекут к административной ответственности

Наряд транспортной полиции вызвали в аэропорт Иркутска к самолёту, прилетевшему из Екатеринбурга.

Всё из-за 44-летнего хулигана, жителя Перми. Выяснилось, что во время полёта он требовал у двоих пассажиров, сидящих на соседних местах, поднять спинки кресел. Женщина и мужчина, жители Улан-Удэ, пересели на другие места. Однако нарушитель порядка, проходя мимо них в туалетную комнату, оскорбил последних нецензурными выражениями.

- Самолёт благополучно совершил посадку, а в отношении пермяка был составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, с мужчиной проведена профилактическая беседа о правилах поведения во время перелёта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

самолеты мелкое хулиганство

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