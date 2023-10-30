В Бурятии перевернулся автобус, вёзший людей к буддийской святыне

По предварительным данным, есть пострадавшие



В Баргузинском районе Бурятии съехал с дороги и перевернулся на крышу автобус с людьми.



Как сообщает «Баргузин-инфо», ДТП произошло в 15 километрах от села Максимиха.



По предварительным данным, водитель «Фиат Дукато» следовал Улан-Удэ к буддийской святыне – лику Богини Янжима. Паломники ежедневно посещают эту местность, веря, что Янжима дарует им детей.



В автобусе находились восемь человек. Пока известно, что трое из них доставлены в больницу.



Обстоятельства аварии выясняются.

