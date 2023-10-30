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В Иркутске таксист, едва не втянутый в мошенничество, сам приехал в полицию

В Иркутске таксист, едва не втянутый в мошенничество, сам приехал в полицию
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он понял, что его используют как курьера

В Иркутске таксист понял, что невольно участвует в преступной схеме мошенников, и приехал в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, в дежурную часть обратился 30-летний водитель такси. Он рассказал, что с ним связался неизвестный, представившийся директором гостиницы. Звонивший сказал, что сейчас он проходит регистрацию в аэропорту и ему срочно нужны деньги. Затем попросил таксиста забрать наличные у администраторов в гостинице, а после перевести ему на счёт.

Как установили оперативники, перед этим мошенник связался с работниками гостиницы и представился их руководителем. После потребовал передать всего деньги из кассы курьеру. Доверившись словам лжедиректора, сотрудники отеля отдали таксисту 27 тысяч рублей.

Однако спустя время бдительный водитель и заподозрил, что его втянули в мошенническую схему, и приехал в полицию.

Полицейские поблагодарили мужчину за бдительность. Изъятые деньги они вернули законному владельцу.

мошенничество

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