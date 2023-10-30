В Бурятии неисправный автомобиль привёл к крупному пожару

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Возгорание произошло ночью



Ночью 29 октября в селе Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии произошёл крупный пожар.



Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил надворные постройки, существовала угроза перехода огня на жилой дом. С пламенем боролись почти два часа.



- В результате пожара сгорели: баня, гараж и находящийся внутри автомобиль Chevrolet Lacetti, сеновал и амбар. Общая площадь уничтоженных надворных построек составила 98 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.



Всего в тушении участвовали пятеро пожарных, а также один добровольный пожарный.

