Возгорание произошло ночью
Ночью 29 октября в селе Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии произошёл крупный пожар.
Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил надворные постройки, существовала угроза перехода огня на жилой дом. С пламенем боролись почти два часа.
- В результате пожара сгорели: баня, гараж и находящийся внутри автомобиль Chevrolet Lacetti, сеновал и амбар. Общая площадь уничтоженных надворных построек составила 98 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.
Всего в тушении участвовали пятеро пожарных, а также один добровольный пожарный.
В Бурятии неисправный автомобиль привёл к крупному пожару
Происшествия, Фото:
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