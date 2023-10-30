Пожар произошёл ночью в селе Выдрино
Ночью 29 октября загорелся нежилой двухэтажный дом в селе Выдрино Кабанского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных огнём был охвачен второй этаж и крыша.На тушение понадобилось около полутора часов.
В результате пожара второй этаж дома полностью выгорел, также частично уничтожена кровля на общей площади 230 кв.м.
- По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. Для ликвидации было задействовано четыре человека личного состава и две единицы техники, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии сгорел двухэтажный нежилой дом
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