В Бурятии сгорел двухэтажный нежилой дом

Пожар произошёл ночью в селе Выдрино



Ночью 29 октября загорелся нежилой двухэтажный дом в селе Выдрино Кабанского района Бурятии.



На момент прибытия пожарных огнём был охвачен второй этаж и крыша.На тушение понадобилось около полутора часов.



В результате пожара второй этаж дома полностью выгорел, также частично уничтожена кровля на общей площади 230 кв.м.



- По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. Для ликвидации было задействовано четыре человека личного состава и две единицы техники, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



