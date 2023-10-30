Инцидент произошёл в Улуг-Хемском районе
Пьяный водитель за рулём стал виновником трагедии в Улуг-Хемском районе Тувы. Накануне в правоохранительные органы района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 902 километре автодороги Р-257 «Красноярск – Госграница». По версии следствия, около 19 часов водитель «Тойота Приус», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в восточном направлении, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомашиной «Лада Приора», которая ехала во встречном направлении.
В результате столкновения скончались оба водителя автотранспортных средств, а также двое пассажиров, включая малолетнего ребёнка младше двух лет. В ММЦ «Улуг-Хемский» в Шагонаре было госпитализировано ещё двое детей трёх и семи лет и трое взрослых.
Заместитель председателя правительства Тувы Орлан Сарыглар сообщил о том, что для оказания помощи улуг-хемским медикам из Кызыла сразу после сообщения о происшествии были направлены бригады скорой медицинской помощи и республиканской детской больницы. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии людей и заявил, что им будет оказана всевозможная медицинская, психологическая и материальная помощь.
По факту ДТП следственным управлением следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный портал РТ.
В Туве в ДТП погибли 4 человека
Происшествия, Фото:
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