В Туве в ДТП погибли 4 человека

Происшествия, Фото: официальный портал РТ

Инцидент произошёл в Улуг-Хемском районе



Пьяный водитель за рулём стал виновником трагедии в Улуг-Хемском районе Тувы. Накануне в правоохранительные органы района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 902 километре автодороги Р-257 «Красноярск – Госграница». По версии следствия, около 19 часов водитель «Тойота Приус», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в восточном направлении, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомашиной «Лада Приора», которая ехала во встречном направлении.



В результате столкновения скончались оба водителя автотранспортных средств, а также двое пассажиров, включая малолетнего ребёнка младше двух лет. В ММЦ «Улуг-Хемский» в Шагонаре было госпитализировано ещё двое детей трёх и семи лет и трое взрослых.



Заместитель председателя правительства Тувы Орлан Сарыглар сообщил о том, что для оказания помощи улуг-хемским медикам из Кызыла сразу после сообщения о происшествии были направлены бригады скорой медицинской помощи и республиканской детской больницы. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии людей и заявил, что им будет оказана всевозможная медицинская, психологическая и материальная помощь.



По факту ДТП следственным управлением следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный портал РТ.



