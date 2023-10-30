В Иркутске за неделю автомобилисты сбили трёх несовершеннолетних





На прошлой неделе в Иркутске зафиксировано три ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Сводку предоставили в Госавтоинспекции Иркутска.Так, 27 октября около 16:00 водитель Honda Odyssey сбил семилетнего мальчика, переходившего проезжую часть в неположенном месте на улице Шевцова. Полиция отмечает, что в зоне видимости имелся нерегулируемый пешеходный переход. Школьника с травмами головы доставили в больницу.В этот же день после шести часов вечера под колёса машины попала подросток. Водитель Daewoo Nexia допустил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую улицу Верхняя Набережная по пешеходному переходу. Девушке понадобилась помощь медиков.Вечером 28 октября в районе строения №2 в переулке пятый Советский водитель Subaru Forester сбил 14-летнюю девочку. На её одежде отсутствовали световозвращатели, а проезжую часть девочка переходила не по «зебре». Школьницу доставили в больницу.