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В Бурятии у омулёвого браконьера нашли кустарное оружие

В Бурятии у омулёвого браконьера нашли кустарное оружие
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мужчина заявил, что оно принадлежало умершему родственнику

Этот инцидент произошёл в прибрежном Кабанском районе. Местный житель рыбачил на Байкале во время нереста и с помощью сетей и лодки наловил омуль на 182 тысячи рублей.

Против браконьера возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. У него дома устроили обыски и нашли там огнестрельное двуствольное ружьё 16-го калибра. Разрешения от правоохранительных органов на него не оказалось.
 
Транспортные полицейские изъяли ствол. Проведённая позднее экспертиза показала, что оружие подвергалось изменениям. Колодка с ложем были от другого экземпляра, а дульную часть ствола и ложу переделали, укоротив их.
 
Сельчанин сообщил, что ружьё досталось ему от умершего родственника. В итоге злоумышленник обзавёлся ещё одним уголовным делом– по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия»). Его поместили под подписку о невыезде. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, расследование продолжается. 
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