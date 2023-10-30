В Бурятии у омулёвого браконьера нашли кустарное оружие



Этот инцидент произошёл в прибрежном Кабанском районе. Местный житель рыбачил на Байкале во время нереста и с помощью сетей и лодки наловил омуль на 182 тысячи рублей.



Против браконьера возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. У него дома устроили обыски и нашли там огнестрельное двуствольное ружьё 16-го калибра. Разрешения от правоохранительных органов на него не оказалось.



Транспортные полицейские изъяли ствол. Проведённая позднее экспертиза показала, что оружие подвергалось изменениям. Колодка с ложем были от другого экземпляра, а дульную часть ствола и ложу переделали, укоротив их.



Сельчанин сообщил, что ружьё досталось ему от умершего родственника. В итоге злоумышленник обзавёлся ещё одним уголовным делом– по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия»). Его поместили под подписку о невыезде. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, расследование продолжается.

