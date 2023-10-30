В Улан-Удэ водитель «Тойоты Камри» сбил женщину

По предварительной информации, она была пьяна
В воскресенье, 29 октября, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода; травмы получила 46-летняя женщина.
ДТП произошло в 20:20 в Советском районе. Женщину сбил 31-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», ехавший со стороны Сужи в направлении посёлка Исток.
- В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в медучреждение. По предварительной информации, пешеход была в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на пешехода в Улан-Удэ был зарегистрирован 25 октября – водитель «Рено Логан» сбил мужчину на «зебре»
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По предварительной информации, она была пьяна
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