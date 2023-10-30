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На севере Бурятии началась паника из-за таинственного живодёра

На севере Бурятии началась паника из-за таинственного живодёра
Происшествия,  Фото:Cергей Тарасенко, из архива
Местные жители боятся, что скоро он переключится на людей

В Северобайкальске бьют тревогу из-за неизвестного, который калечит животных. Началось всё с поста в одном из местных пабликов. Его автор рассказала, что в микрорайоне Заречный кто-то изувечил кота.

- Приполз домой весь обгоревший – и ухо, и усы, задняя нога выбрита, – говорится в публикации.

Позже в группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» сообщили, что в городе объявился живодёр. Его жертвами стали как минимум два четвероногих.

- Уже два случая жестокого издевательства над животными, – поделились местные жители. – Не будьте равнодушны! Остановим живодёра. Нужны свидетели.

Одна из участниц сообщества вспомнила, как пару недель назад гуляла с подругами и заметила мужчину с детьми (на вид им – 8-10 лет), который стрелял в собак у всех на глазах.

- С ним шли два маленьких мальчика и он им давал стрелять. Собака бегала недалеко, никого не трогала, а пуля могла попасть в кого-нибудь из нас, – поделилась подписчица паблика. – Спросила: «Что вы делаете?». Он сказал очень грубым голосом: «А чего они тут разгулялись?». Ответила, что он живодёр и получила в ответ, что я дура. Заявил, что и нас бы тут расстрелял всех.

Северобайкальцы опасаются, что злоумышленник скоро переключится на них. «Если есть влечение к причинению страданий животным, риск, что этот урод может перейти на людей, крайне высокий», «Все маньяки начинали с издевательств над животными», – пишут интернет-пользователи. Они призвали очевидцев жестокого обращения с кошками и собаками сразу обращаться в полицию.
животные собаки соцсети

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