На севере Бурятии началась паника из-за таинственного живодёра



В Северобайкальске бьют тревогу из-за неизвестного, который калечит животных. Началось всё с поста в одном из местных пабликов. Его автор рассказала, что в микрорайоне Заречный кто-то изувечил кота.



- Приполз домой весь обгоревший – и ухо, и усы, задняя нога выбрита, – говорится в публикации.



Позже в группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» сообщили, что в городе объявился живодёр. Его жертвами стали как минимум два четвероногих.



- Уже два случая жестокого издевательства над животными, – поделились местные жители. – Не будьте равнодушны! Остановим живодёра. Нужны свидетели.



Одна из участниц сообщества вспомнила, как пару недель назад гуляла с подругами и заметила мужчину с детьми (на вид им – 8-10 лет), который стрелял в собак у всех на глазах.



- С ним шли два маленьких мальчика и он им давал стрелять. Собака бегала недалеко, никого не трогала, а пуля могла попасть в кого-нибудь из нас, – поделилась подписчица паблика. – Спросила: «Что вы делаете?». Он сказал очень грубым голосом: «А чего они тут разгулялись?». Ответила, что он живодёр и получила в ответ, что я дура. Заявил, что и нас бы тут расстрелял всех.



Северобайкальцы опасаются, что злоумышленник скоро переключится на них. «Если есть влечение к причинению страданий животным, риск, что этот урод может перейти на людей, крайне высокий», «Все маньяки начинали с издевательств над животными», – пишут интернет-пользователи. Они призвали очевидцев жестокого обращения с кошками и собаками сразу обращаться в полицию.

