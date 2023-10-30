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В Забайкалье мужчину зарезали возле магазина

В Забайкалье мужчину зарезали возле магазина
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Убийцей оказался пенсионер

В городе Краснокаменск Забайкальского края 63-летнего мужчину убили прямо на улице, возле магазина. Он скончался от ножевого ранения, которое ему нанёс прохожий.

- Следователи осмотрели место происшествия, а также тело погибшего. Установлена личность потерпевшего, это житель Краснокаменска 1960 года рождения. На его теле обнаружено ножевое ранение. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также следователи поручили полицейским провести оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого в убийстве, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

На следующий день личность подозреваемого была установлена. Им оказался 68-летний житель Краснокаменска. Следователи и полицейские задержали пенсионера, в его доме провели обыск.

Мотивы убийства устанавливаются. Сейчас следователи продолжают работу с задержанным.

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