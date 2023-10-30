В Забайкалье мужчину зарезали возле магазина

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Убийцей оказался пенсионер



В городе Краснокаменск Забайкальского края 63-летнего мужчину убили прямо на улице, возле магазина. Он скончался от ножевого ранения, которое ему нанёс прохожий.



- Следователи осмотрели место происшествия, а также тело погибшего. Установлена личность потерпевшего, это житель Краснокаменска 1960 года рождения. На его теле обнаружено ножевое ранение. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также следователи поручили полицейским провести оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого в убийстве, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



На следующий день личность подозреваемого была установлена. Им оказался 68-летний житель Краснокаменска. Следователи и полицейские задержали пенсионера, в его доме провели обыск.



Мотивы убийства устанавливаются. Сейчас следователи продолжают работу с задержанным.



