Убийцей оказался пенсионер
В городе Краснокаменск Забайкальского края 63-летнего мужчину убили прямо на улице, возле магазина. Он скончался от ножевого ранения, которое ему нанёс прохожий.
- Следователи осмотрели место происшествия, а также тело погибшего. Установлена личность потерпевшего, это житель Краснокаменска 1960 года рождения. На его теле обнаружено ножевое ранение. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также следователи поручили полицейским провести оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого в убийстве, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
На следующий день личность подозреваемого была установлена. Им оказался 68-летний житель Краснокаменска. Следователи и полицейские задержали пенсионера, в его доме провели обыск.
Мотивы убийства устанавливаются. Сейчас следователи продолжают работу с задержанным.
В Забайкалье мужчину зарезали возле магазина
Происшествия, Фото:
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